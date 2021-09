Narvas saab muusikapäeval tasuta kontserti nautida

1. oktoobril tähistatakse üle maailma rahvusvahelist muusikapäeva. Sellele traditsioonile pani 1975. aastal aluse legendaarne viiuldaja ja rahvusvahelise muusikanõukogu tollane president Yehudi Menuhin. Just tema kutsus sel päeval üles meenutama, milline koht on muusikal meie kultuuris ja igapäevaelus, ning rõhutas, et muusika on üks inimkonna alustalasid.

Eestis on muusikapäeva tähistatud juba ligi 20 aastat. Muusikanõukogu korraldab sel päeval tasuta kontsertide programmi, mille raames kõlab elav muusika üle terve Eesti.

Narva Geneva kontserdimajas saab muusikapäeval kell 18 kuulata Eesti ühe parema tenori, rahvusvaheliselt tuntud laulja Mati Turi ning tunnustatud kammerlaulueksperdi ja pianisti Martti Raide kontserti.

Nad on koos tegutsenud juba neliteist aastat ning nende repertuaarivalikus domineerivad kaks suunda: Saksa lauluklassika ja Eesti muusika. Kuid peale selle esitavad nad ka Skandinaavia, Vene ja Prantsuse muusikat. Muusikapäevaks on nad ette valmistanud kava "Kummardus Georg Otsale", kus kõlavad Otsa tuntumad laulud.

Umbes kell 19 algab kontserdi teine osa ning Geneva kontserdimaja lavale astub ansambel Puuluup, mille moodustavad kaks muusikut: Ramo Teder ja Marko Veisson.

"See on meie esimene esinemine Narvas. Ootasime seda võimalust kaua ja oleme väga põnevil," tunnistas Veisson.

Hiiu kandleid elektroonikaga ristav Puuluup kõigub pärimuse ja tänapäeva muusikastiilide piirimail, flirtides maailmamuusika, underground'i ja popiga. Puuluup on lugu sellest, kuidas kaks keskeakriisis meest otsustasid rock'n'roll'i elustiili järgima hakata. Mustades ülikondades brünett ja blond kõnelevad tundmatutes keeltes ning rikastavad oma esinemisi rafineerimata koreograafiaga. Kõik see kokku moodustab täiusliku poistebändi!

Narvas kõlavad nii nende vanad elektroonilised hitid kui ka mõned täiesti värsked lood sügisel ilmuvalt uuelt albumilt.

Eesti muusikanõukogu president, muusika- ja teatriakadeemia rektor, pianist Ivari Ilja rõhutab, et muusika mängib viirustele ja konfliktidele vaatamata olulist rolli kõikjal maailmas.

"Muusika võime muutuva maailmaga kohaneda on lõputu, kuid meie põhisõnum siin Eestis on, et uues olukorras hüppeliselt arenenud virtuaalse, kontaktivaba muusika esitamise kõrval on elav muusika ikkagi kõige tähtsam."

Ilja sõnul on muusikapäev kindlasti ka rõõmupidu, sest saame seda tänavu tähistada "peaaegu normaalselt", ilma saalitäitumuse piiranguteta.

"Rõõmustame, et meil on inimesed, kes suudavad muusikat luua ja esitada, ning muidugi need, kes soovivad ja oskavad seda nautida ning vastu võtta. Väärtustagem − ja mitte ainult rahvusvahelisel muusikapäeval − muusikuid, kes on end pühendanud elukutsele, mis ei saa kunagi selgeks, mis on kogu elu kestev teekond täis loomist, lõputut harjutamist ja eneseületust. Ja loomulikult ütleme aitäh publikule, kelle huvi ja armastus sellele kõigele sügavama mõtte annab."

Muusikapäeva juurde kuulub ka haridusprogramm: muusikavaldkonna inimesed − dirigendid, lauljad, interpreedid, heliloojad ja muusikateadlased − külastavad sel päeval koole üle Eesti ning mõtisklevad koos koolinoortega muusika tähtsuse üle tänapäeva ühiskonnas.

Muusikapäev kulmineerub traditsiooniliselt muusikapreemiate tseremooniaga, kus tunnustatakse Eesti silmapaistvamaid muusikuid. ETV teeb sellest pidulikust sündmusest otseülekande, mis algab kell 20.