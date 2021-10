Isehakanud jõhvikas esitleb "Minu Jõhvit"

"Minu Jõhvi. Isehakanud jõhvikas Ida-Võlumaal" esitleb noore õpetaja lugu ja vastab mitmel moel küsimusele, mis tunne on hüpata pea ees tundmatusse.

"See raamat on eelkõige jutustus minu kahest aastast IdaVirumaal Jõhvis. Võib ju mõelda, et päevaplaan oli lihtne: äratus, tööle, magama ja nii mitu päeva nädalas, mitu kuud aastas ja mitu aastat järjest. Vastupidi eespool kirjeldatud päevaplaanile pakkus Jõhvi mulle siiski midagi enamat − aega avastada iseennast huvitavate inimeste, juhtumiste ja tunnetamiste kaudu," kirjutab Hendrik Pillmann.