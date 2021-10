Kersti Kaljulaid: valitsuses peaks olema Ida-Virumaa minister

Miks on Ida-Virumaa kohaliku võimu ja riigivõimu vahel olnud pinged? Kuidas on korruptsioon pidurdanud piirkonna arengut? Miks peaks Eesti minema üle ühele eestikeelsele koolisüsteemile? Miks peaks rohepööre toimuma võimalikult kiiresti ja mida saab maakond sellega võita? Kuidas peaksid inimesed tulema toime varasemast mitu korda suuremate elektriarvetega? Kuidas veenda vaktsineerima neid, kes on selle vastu? Miks oleks valitsuses vaja luua Ida-Viru ministri koht? Mida on Ida-Virumaal viimase viie aasta jooksul positiivset toimunud?