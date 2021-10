Lisaks vitriinidel ilutsevatele pitsesemetele on näitusel väljas ka fotod, mida suurendades on võimalik lähemalt silmitseda kõiki pitsimustrite peensusi. Autori enda sõnul on see talle kui kunstnikule ja disainerile väga oluline ning samas pakub huvi ka vaatajaile − eriti neile, kes ka ise pitsikunsti harrastavad.

Narva pitsikooli asutaja ja juht, Eesti pitsi gildi juhataja Olga Kublitskaja on Jõhvi kontserdimajas sage külaline, kuid sellisel kujul tutvustab ta oma töid esimest korda. Idee polnud juhuslik: eelmisel aastal andis ta välja oma esimese raamatu, mille koostamise käigus valmis ka rohkelt fotosid.

"See on minu ja mu abikaasa Aleksandri ühistöö. Pitsid on minu tehtud, kuid pildistada neid nõnda, et neist täieliku ülevaate saaks, pole lihtne ülesanne: tuleb leida sobiv valgus, rakurss..." rääkis Kublitskaja.

Tema sõnul kulus ettevalmistusteks palju aega. "Kui raamat ilmavalgust nägi, siis mõtlesime, et võiks fotodest eraldi näituse teha, seda enam, et osa fotosid raamatusse ära ei mahtunudki. Mõnda tööd on siin topelt: tavaline foto ja ruumiline kujutis. Tahtsime seda näitust teha juba aasta tagasi, ent koroonaviirus segas vahele."