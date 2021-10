Jõhvi kontserdimajas kuuleb vokaalmaailma tippe

Tenores de Oniferi loob ebatavalisi helimaailmu, mille juured on Sardiinia polüfoonilises laulutraditsioonis. Pärimusmuusik Rod Stradling on ansambli kohta öelnud, et nad on "nooremad, kiiremad ja sügavamad", jõudes niiviisi maailma muusikapublikule ning ainulaadsele laulutraditsioonile veelgi lähemale.