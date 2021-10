Neljapäeval, 28. oktoobril on kavas film "Margiela − oma sõnadega". See on portreelugu ühest omanäolisemast ja revolutsioonilisemast Belgia moeloojast Martin Margielast. Tema karjäär algas vabakutselise disainerina, jätkus Jean Paul Gaultier´ juures assistendina ning alles siis tuli ta välja oma nimega. Margiela stiil on kindlalt äratuntav, ta on loonud 41 kollektsiooni ning Pariisis on tema rajatud kuulus Margiela moemaja.