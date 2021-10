Dancehall on alguse saanud Jamaicalt, kuid seda harrastavad miljonid tantsuhuvilised üle maailma. See on omaette kultuur, mille puhul on lisaks muusikale ja tantsule olulised ka rõivad, käitumismaneer jms ning milles peitub lõputult arenguvõimalusi ja mitmesuguseid allstiile.

Yulia sõnul sobib dancehall nii noortele kui ka vanadele, meestele ja naistele. Samas teab ta oma kogemusest öelda, et kõige parem on selle stiiliga algust teha 12aastaselt. Tema enda noorim õpilane on olnud poolteise- ja vanim 55aastane.

Suure kogemuste pagasiga treener

Noort tartlannat ennast köitis dancehall üle kümne aasta tagasi. Algul õppis ta liigutusi internetist, hiljem hakkas mujal riikides korraldatavaid meistriklasse külastama.

Ehkki Yulia on kõigest 23aastane, on ta juba omandanud rikkaliku tantsukogemuse. Ta tantsib varasest lapsepõlvest peale ning on harjutanud ühes Tartu kollektiivis. Juba 12aastaselt oli ta abiks teiste treenimisel, 16aastaselt aga hakkas õpilasi ise treenima. Ta on tulnud dancehalli'i Eesti meistriks ning kuulunud rahvusvahelise võistluse "Dancehall International" 16 parema sekka. Hiljuti pälvis ta Moskvas peetud võistlustel kaks esikohta. Paljude telekanali TNT populaarse tantsusaate "Танцы на ТНТ" tantsijate ja koreograafidega on ta isiklikult tuttav.

Praegu õpetab Yulia dancehall'i Tartu ja Tallinna tantsijatele. Poolteist aastat tagasi kolis ta pealinna, kuna sealsete õpilaste arv kasvas üle saja ja seetõttu tuli tal sageli edasi-tagasi sõita.

Kui Yulial endal õpilased tekkisid, hakkas ta Eestisse tooma kuulsaid treenereid. "Ükskõik kui andekas sa ka poleks, ikka peab ka spetsialistidega harjutama. Nõnda õpimegi uusi tantse koos."

Ammune armastus Jõhvi vastu

Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse korraldusjuhi Anna Maskajeva sõnul on tore, et Yulia leidis oma tihedas ajakavas võimalust ja aega ka nende majas tunde andmas käia.

"Ida-Virumaa on tantsukant ning mõned siinsed koreograafid juba kasutavadki dancehall'i elemente, kuid konkreetselt seda stiili ei ole meil seni õpetatud."

Yulia sõnul nõustus ta Jõhvis tunde andmas käima sellepärast, et see linn meeldib talle juba ammu. Esimest korda käis ta siin 12aastaselt, kui osales klubis Crusoe Natalja Šabartšina korraldatud hiphopifestivalil. Hiljem käis ta siin teistelgi võistlustel.

"Siin on mõnus, inimesed on meeldivad ja mul on hea meel nendega oma oskusi jagada − ehk sirgub ka siit mõni dancehall'i täht," ütles ta.

Ent see ei ole tema sõnul siiski peamine. "Tantsimine aitab lõdvestuda ja emotsioone valla päästa ning avastada endas midagi uut. See on eriti oluline teismelistele, seepärast ootan trenni kõiki, kes oma kompleksidest vabaneda soovivad."