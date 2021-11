Panenko lapsed esitasid oma isa kandidatuuri sellele konkursile teist aastat järjest. Tema poeg Vladislav on lõpetanud Tartu ülikooli ning on praegu Tartu ülikooli kliinikumi arst-resident. Poeg Oleg on lõpetanud Tartu ülikooli õigusteaduskonna, tütar Anna õpib Jõhvi gümnaasiumi 10. klassis ja poeg Ilja Tammiku põhikooli 7. klassis. Kõik lapsed on edukalt lõpetanud Ahtme kunstide kooli ning Anna on saavutanud suurt edu ka spordis.