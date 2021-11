Nikolai Mihhailov ütles näituse avamisel, et uut hobi pani teda otsima pandeemia.

"Koroona on meie harjumuspärast eluviisi muutnud ning sundinud meid senisest rohkem aega kodus veetma. Mõni on hakanud rohkem raamatuid lugema, mõni üritanud oma teadmisi avardada, et seeläbi midagi uut, erilist ja inspireerivat leida. Nõnda ka mina."

Senini täitis töötava pensionäri vaba aega peamiselt Kohtla-Järve linnaorkester.

"Kümneaastaselt tulin andeka õpetaja ja muusiku Anatoli Saveljevi juurde ning sellest ajast peale olen mänginud linnaorkestri koosseisus. Praegu aga ei ole peaaegu mingeid proove ning esinemised on samuti harvad. Mida teha? Internetis surfates sattusin veebilehele, kus inimesed tutvustavad ja müüvad puidust miniatuurseid laevade, lennukite, ehitiste ja kirikute mudeleid. Otsustasin minagi proovida."

Mudelid valib Mihhailov välja samuti internetist leitud fotode järgi. "Jooniseid ja valmistusjuhendeid seal ei ole. Ehitan silma järgi ja just seda, mis mulle meeldib," räägib meister.

Töö on vaevanõudev, kuid köitev: peaaegu iga päev veedab Nikolai kaks-kolm tundi laua taga küürutades. Poolteise aastaga on tal valminud üle kümne miniatuurse ehitise: nõiamoori majakesest maailmakuulsate puidust pühakodadeni välja. Mudeleid hakkas ta meisterdama esmalt tavalistest tikkudest, proovis muidki materjale, kuid kõige sobivamaks on tema sõnul osutunud puidust grillitikud.

Kui mudeleid oli kogunenud juba üksjagu, otsustas Nikolai Mihhailov näidata neid ka publikule. Kuna valge saal on suur, kutsus ta näitusel osalema ka oma poja ja tütre. Nemadki on loomingulised inimesed: Anna valmistab uhkeid ehteid, Sergei on kirglik fotograaf.

"Kõik inimesed on oma loomult andekad − edu saavutamiseks tuleb lihtsalt sellest aru saada, õppida ja tööd teha," kinnitab perepea.

Galerist Helgi Koplioru sõnul käis juba avamispäeval uut näitust vaatamas ligi kolmkümmend inimest ning Mihhailovite pere ekspositsioon pälvis rohkelt vaimustunud vastukaja.

Laupäeval korraldas Nikolai Mihhailov valges saalis soovijaile ka meistriklassi.