Ööjooksu talvine versioon sai alguse 2018. aastal Rakveres, kui starti tuli üle 3000 jooksja. Järgmisel aastal võttis osa pea sama palju jooksu- ja liikumissõpru. Sellel aastal otsustati talvine ööjooks läbi viia hoopis Narvas.

Starti oodatakse üle 1000 jooksja

"Narva jooksu mõte tekkis sellest, et soovisime ööjooksu fännidele pakkuda uusi elamusi. Kes on harjunud Rakveres ja viimased kaks aastat Tallinnas jooksma, teavad, et meie üritusel on tähtsal kohal meelelahutus ja tulevärk. Narva on praegu moes, seal puhuvad uued tuuled ning ööjooks sobib sinna hästi," räägib peakorraldaja Marko Torm tagamaadest.

Talvisel ööjooksul on kohal ka jõuluvana. FOTO: Kaido Kabral Neptunas Eesti Ööjooksu − Narva Talve kava Võistluskeskus Astri keskuses aadressil Tallinna mnt 41, Narva linn, võistluskeskus avatakse kell 17. Start ja finiš Astri keskuse ees. Distantsid 5 km (ajavõtuta) ja 10 km (ajavõtuga): jooks/käimine/kepikõnd. Start kell 20.30. · 10 km osaleja läbib kaks korda 5 km ringi ja 5 km osaleja läbib ühe ringi. Osavõtutasud · 5 km ajavõtuta − 10 eurot · 10 km ajavõtuga − 15 eurot · 5 km virtuaaljooks (sisaldab medali saatmise kulu) − 15 eurot · 10 km virtuaaljooks (sisaldab medali saatmise kulu) − 15 eurot Registreerumine Võistluse kodulehel www.ööjooks.ee NB! Juhul kui sündmust ei ole võimalik terviseriske ja osalejate turvalisust hinnates läbi viia kontaktsena kohapeal, toimub see ainult virtuaaljooksuna. Kõik osalejad kantakse sel juhul virtuaaljooksu nimekirja (osalustasu tagasimakseid või edasikandmisi järgmisesse aastasse ei tehta). Virtuaalse osalemise võimalus on olemas ka sündmuse tavapärasel korraldusel (virtuaalne osalemine ja tulemuse üleslaadimine 20.11-18.12.2021) − medal postitatakse.

Lisaks toob ta olulise punktina välja vajaduse leida uusi partnereid, samuti kohaliku omavalitsuse toe. "Station Narva nime kandev muusikasündmus on heaks näiteks, et piirilinnas tehakse ägedaid asju. Narva ööjooksu korraldades kohtusime kohalike spordihingedega, kes olid meile nõuga igati abiks. Narvakate südant võita pole lihtne, aga loodame stardis näha üle 1000 osaleja, nii kohalikke kui inimesi üle Eesti," räägib Marko.

Korraldajad soovitavad tulla Narva kogu perega, jääda ööbima kesklinna või Narva-Jõesuusse, et nautida pühade-eelset aega, jalutada valgustatud promenaadil ja tutvuda piirilinna vaatamisväärsustega.

Astri keskus

"Talvisel ajal on oluline enne starti ja pärast finišit inimeste soojas hoidmine. Samuti on väga tähtis parkla olemasolu. Sellepärast asub võistluste sekretariaat Astri keskuse juures. Narvas on 5 km pikkune ring," selgitab Marko trassi valikut.

Osalejad saavad valida, kas joosta 5 km või 10 km, samuti võib rajale tulla käima või kepikõndi tegema. Aega võetakse 10 km jooksul.

"Kogemus on näidanud, et jooksjad jagunevad suhteliselt võrdselt kahe distantsi vahel. Rajale on planeeritud kuus tehnilist meelelahutuspunkti, lisaks on oodata kohalikke esinejaid, kellega mehitame paar-kolm punkti. Plaanis on meelelahutus oma parimas mahlas," kirjeldab ööjooksu isa sündmuse kvalitatiivset poolt.

Rada on väga atraktiivne, keerutades vanalinnas, möödudes taastatud raekojast ja Narva kolledži hoonest. Trass kulgeb täielikult kesklinnas. Kohaliku politseijuhi sõnul pole Tallinnast sissetulevat peatänavat kunagi varem liikluseks suletud. Kroonijuveeliks rajal on valgustatud Narva ordulinnus, millest samuti möödutakse.

Iga osaleja saab finišis kaela medali. Korraldajad on uhked, et ööjooksu medal valiti Marathon100 portaali küsitlusel 2020. aasta kõige kaunimaks suurte jooksude kategoorias. Ka Narva medal ei jää välimuselt senistele autasudele sugugi alla.

Võib ka virtuaalselt joosta

Nagu viimasel ajal kombeks, saab ka ööjooksu distantsi läbida virtuaalselt endale sobivas kohas ja ajal ning pingutust kroonib medal, mis toimetatakse igale osalejale talle sobivasse postkasti.