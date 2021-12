Rakvere teater toob Kohtla-Järvele saatusliku suveromansi

Peagi avastab Ervin, et talu üle valitseb sünge saladus. Kuid mida rohkem ta huvi tundma hakkab, seda enam muutub ta ise osaliseks loos, kus panused on kõrgemad ja valusamad kui üheski tavalises Eesti suvitusromaanis. Mängu tõmmatakse ka kõrvalseisjad ning saatuslikust loost puhtalt pääseda näib aina võimatum.

Loo autor Indrek Hargla on öelnud, et Eesti suvi on kui lühike kirgastumine põhjamaise ängistuse vastu. "Suvel me elame, armume ja armastame."