Laupäeva õhtul jookseb talvise Narva tänavatel 700 inimest

"Me ei tee midagi väga erilist, aga tahame pakkuda jooksuhuvilistele tavapärasest natuke teistsugust elamust," lausus jooksu Narva Talv peakorraldaja Marko Torm, kes on praegu riigikogu liige, kuid olnud varem ka Rakvere linnapea.

Osalejatest üle poole on pärit Harjumaalt. "Kuid iga idavirulane, kes starti tuleb, on meile kuldaväärt. Me loodame, et kui inimesed ise kogevad sellist elamust, siis levib nende kaudu jooksu tuntus edasi ja seda üritust õnnestub Narvas ka tulevikus korraldada," sõnas ta.