Peipsimaa kutsub pöörasele öösöömingule

"Peipsimaal on starõi novõi god ehk vana uus aasta. Ootame toredaid külalisi osa saama pöörasest täiskuuÖÖsöömingust, mis algab 15. jaanuaril kell 16 ja lõpeb järgmise päeva varahommikul kell neli. 26 pop-up-kohta Iisakust Saaboldani avavad oma õue, pakkudes lõkketoite, toite ja jooke elaval tulel."

Akkermanni sõnul on talvise toidufestivali tunnuseks peamiselt kohalikust toorainest elaval tulel valmistatud road. "Osa tegijaid on uued ega ole osalenud suvisel "Peipsi toidu tänaval". Samas on ka neid, kes olid toredasti juba suvel kambas."