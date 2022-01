Jõhvi volikogu tegi neljapäeval üksmeelselt põhimõttelise otsuse, et uus staadion saab Heino Lipu nime. Otsus kinnitatakse pärast avalikustamist veebruarikuu istungil.

Spordisangari nimi toob Jõhvile tuntust

1922. aastal Kiviõlis sündinud Heino Lipp lõpetas 1940. aastal Jõhvi gümnaasiumi. Jõhvis sai ta ka oma esimese spordivõistluse diplomi. Lipp kuulus maailma paremikku nii mitmevõistluses kui ka kuulitõukes. Poliitilise tagakiusamise tõttu ei lubanud punavõim teda välismaale ja see võttis temalt võimaluse heidelda olümpiamedalite eest. 1992. aastal, kui Eesti osales taasiseseisvumise järel taas olümpiamängudel, tõi Eesti lipu Barcelona staadionile Heino Lipp.

Volikogu esimehe Vallo Reimaa sõnul toob uuele staadionile Jõhviga seotud Eesti spordi suurkuju nime andmine Jõhvile tuntust ja hoiab mälestust temast. "Ühtlasi toob selline staadion sagedamini Jõhvi ka mujalt inimesi ja see on veel üks põhjus, miks tasub rajada siia suurem hotell," ütles ta.

Eestis arvukate kergejõustikuvõistluste organiseerijana tuntud Mati Lilliallik, kes on korraldanud palju aastaid Heino Lipu mälestusvõistlusi Maidlas, sõnas, et uuele staadionile tema nime andmine on väärikas austusavaldus Eesti spordisangarile.

Mõttega on päri ka üks Heino Lipu fondi juhtidest Ants Nurk, kes on koos endise kettaheitja ja kuulitõukaja Ahto Paavoga vedanud Lipu pronkskuju püstitamist Maidla mõisa parki. "Mul on küll hea meel, et Lipu sünniaastapäeval tuleb Ida-Virumaale nii tema kuju kui ka tema nimega staadion," lausus Nurk.

Ahto Paavo on plaaninud Lipu kuju püstitamist juba ligemale 14 aastat. Tunamullu alustas fond selleks ka korjandust. "Nüüd on raha olemas ja kuju avatakse 24. juunil," sõnas Nurk. Suvel on spordiajaloolasel Tiit Läänel valmimas ka raamat Heino Lipust.

Tulemas on mitmed kõrge tasemega võistlused

Mati Lilliallik korraldab samal päeval Maidlas ka Heino Lipu mälestusvõistluse, mis seekord on ühtlasi Eesti meistrivõistlused. Ta loodab võistlema tuua ka mõned maailma kõige teravamasse tippu kuuluvad kuulitõukajad. "Kaalumisel on mitu sportlast, kes saatnud kuuli üle 22 meetri," ütles ta.

Jõhvi staadioni ametlik avamine on kavandatud 21. juunile. Sel puhul on kavas korraldada kergejõustiku õhtuvõistlus, kuhu Lilliallik kavatseb kutsuda mitmeid Eesti tippkergejõustiklasi. Staadioni esimesed suuremad võistlused on aga plaanitud juba juuni algusesse, kui Jõhvis toimuvad mitme päeva jooksul Eesti noorte meistrivõistlused teatejooksudes.

Vallo Reimaa sõnul on Jõhvi uus staadion üldjoontes valmis, kuid kevadel tuleb parandada mõningaid vigu. Samuti tuleb leida lahendus, kuhu paigutada staadioni inventar, mis saabub märtsis.