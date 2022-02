Valges saalis näidatakse vanu kosmosefilme

"Need on valminud ajal, mil paljud inimesed võisid kosmosest vaid fantaseerida. Näiteks "Reis Kuule" on valminud 1902. aastal! Tänapäeval teame me kosmosest palju rohkem, kuid on huvitav võrrelda, kuidas suhtusid inimesed maailmaruumi sada aastat tagasi," ütles Peterburi Vene muuseumi Kohtla-Järve virtuaalse filiaali juht Olga Žarkova.