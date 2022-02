Kontsert "Ikka ja alati" lubab erakordsust nii kõlaliselt kui visuaalselt. Rein Rannap esitab kavas unikaalses, eri muusikažanre sulandavas neoklassikalises stiilis loodud kauneid ja hingerahu pakkuvaid teoseid. Kontserdil toetavad seda muusikat spetsiaalselt selle programmi jaoks filmitud lummavad droonivideod Eesti puutumatust loodusest. Klaverikõla täiendavad eelsalvestatud elektroonilised kõlamaastikud. Selle kava imeliselt meloodiline ja mõtlik muusika, mis on jäädvustatud ka heliplaadile, annab kuulajale võimaluse sisemise rahu kogemiseks, mis on eriti hinnaline meid ümbritsevatel ebakindluse aegadel.

Mõned aastad tagasi kogus Kohtla-Järve gümnaasium toetust, et soetada uus Estonia kontsertklaver. Edukas kampaania päädis Mihkel Polli klaverikontserdiga kooli avaaktusel. Juba Poll sõnas, et hea pilli olemasolu on väga väärtuslik, kuna see loob võimaluse teisigi tippinterpreete kontserti andma kutsuda. Kui tol päeval võis see tunduda kauge tulevikumuusikana, siis Rein Rannapi kontserdiga saab unistus teoks.