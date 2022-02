"Ta oli geenius ja selleks sündinud. Sahharovi aju oli nagu superarvuti, mis oli pidevalt millegagi hõivatud. Ja hõivatud mitte ainult arvude ja tehetega, vaid ka ühiskondlike teemadega. Aga peale selle oli ta ääretult inimlik: ta austas kõiki, kellega kokku puutus, ja kõneles igaühega nagu võrdsega," rääkis eelmise nädala LPs Boris Altshuler, üks vähestest elus olevatest Sahharovi kaasteelistest.

Lavastuses rullub lahti Vene füüsiku ja Nobeli rahupreemia laureaadi Andrei Sahharovi (1921−1989) elu. Sahharov sai tuntuks esialgu Nõukogude Liidu vesinikupommi ühe loojana, hiljem teisitimõtleja ja inimõiguste eest võitlejana.

Andrei Sahharov oli veendunud, et kõige suurem väärtus maailmas on inimelu ning igaühel on õigus vabadusele. Muu hulgas ka õigus armastada ja olla armastatud, rõõmustada ja kurvastada, unistada ja eksida, õnnestuda ja teha vigu.

Lavastus ei räägi teadlasest või avaliku elu tegelasest, vaid ühe erakordse inimese elust. See lugu koosneb päriselt aset leidnud episoodidest ja väikestest detailidest Sahharovi elus. Näiteks saab teatrikülastaja teada, miks sulges Sahharov alati kõik aknad ja soojendas kodujuustu pannil. Dramaturg Julia Pospelova on näitemängu kirjutamisel kasutanud nii Sahharovi enda kui ka tema abikaasa Jelena Bonneri mälestusi.

Lavastuses mängivad Liina Tennosaar, Loviise Kapper, Piret Simson, Indrek Taalmaa, Helgur Rosenthal ja Ott Kartau.

"Kokkuvõttes oli meile väga oluline, et Sahharov poleks kinnistatud ühele näitlejale, ja me "laotasime" ta täielikult laiali. Üks näitleja ei saa mängida Sahharovi, kuid koos, kollektiivselt, me suudame temast jutustada," ütles lavastaja, "Kuldse maski" laureaat Marfa Gorvitš ERRile.

Vaba Lava juht Märt Meos ütles, et "Sahharov" on igati märgiline lavastus.

"Andrei Sahharov on ere näide sellest, kuidas oma põhimõtetele kindlaks jäädes saab ka üks inimene muuta maailma. Andrei Sahharov suutis seda isegi rohkem kui üks kord. Mul on väga hea meel, et see lavastus avab Vaba Lava Norra kuraatori Harald Rosenstromi kaheaastase programmi."