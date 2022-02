Jõhvi volikogu esimees Vallo Reimaa ütles, et Jõhvi taaslinnastamise teema oli praeguste koalitsioonipartnerite vahel arutamisel veel enne mullu sügisel toimunud kohalikke valimisi ning juba siis olid kõik osapooled sellega päri. Koalitsioonileppest jäi aga Jõhvi administratiivse staatuse muutmise punkt välja, kuna oli oht, et linnaks nimetamisega võib Jõhvi ilma jääda maapiirkondade arendamiseks mõeldud LEADER-programmi toetustest. Nüüd on selgunud, et LEADER plaanib ümberkorraldusi, mille kohaselt jääks Jõhvi nagunii nendest ilma, ning seega on see takistus ära langenud, sõnas Reimaa.