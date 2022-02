Peterburi teatripäevad Narvas jäävad sõja pärast ära

Narva Vaba Lava juht Märt Meos tunnistas ERRile , et otsuse tegemine oli raske, kuivõrd neil on vene teatritegijate hulgas palju sõpru.

Ta tunnistas, et teatripäevade korraldamine on nõudnud suurt eeltööd. Peterburi teatri päevade raames oleks pidanud Narva tulema 60 inimest. "Aga me ei ole ju kindlad, kas teisipäevaks oleks näiteks nende viisad veel kehtinud. Me ei tea neid asju. Auto oli startimas, dekoratsioonid olid suurele rekale peale laaditud ja saime veel öelda, et ärge startige," rääkis ta