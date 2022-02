Eesti Sinfonietta esineb teel Viini Jõhvis

Wennäkoski on üks Soome esitatumaid tänapäeva heliloojaid. Kuigi ta on liigitatud modernistide hulka, määratleb ta end ise lüüriliste meeleolude maalijana. "Muusika on siin kui elav organism, mis ootab, et kuulaja ühineks sellega, looks enda ja teose ühise kõlamaailma," ütleb helilooja "Hava" kohta.