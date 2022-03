Eesti rahvusmeeskoor esitab Jõhvis vaimulikku muusikat

Nii renessansiajastu helilooja Carlo Gesualdo (1566-1613) kui ka helilooja Pärt Uusberg (s 1986) on kirjutanud muusika kannatusaja responsooriumitele, liturgilistele tekstidele, mida katoliku kirikus loetakse-lauldakse kannatuse nädala hilisõhtustel liturgiatel.

"Responsooriumid on läbi aegade inspireerinud paljusid heliloojaid. Nende tundeliste tekstide emotsionaalselt laetud sisu võimaldab Kristuse kannatusi personaalsel tasandil läbi elada," kirjeldab Eesti rahvusmeeskoori peadirigent ja kunstiline juht Mikk Üleoja. "Käimasoleva sõja kontekstis mõjuvad need tekstid ka hirmutavalt kaasaegselt."

Eesti rahvusmeeskoor on üks mainekamaid meeskoore maailmas. Algselt a cappella teoseid esitanud meeskoor on kasvanud kogu maailmas tuntud professionaalseks kollektiiviks, kelle tegevuses on tähelepanuväärne osa suurvormide ettekannetel.