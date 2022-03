Kohtla-Järvel tuleb sõjapõgenike toetuseks heategevuskontsert

"Sissepääs kontserdile on tasuta, ent kui keegi saab ja soovib hätta sattunud inimesi toetada, siis võib ta meie kogumiskasti rahalise annetuse teha," sõnas ürituse korraldaja, ansambli Perelaz liige ja Kohtla-Järve ukraina kultuuri muuseumi juht Tatjana Ivuškina.

Ta lisas, et Ukraina kaasmaalaskond kogub raha sõja eest põgenenud inimeste, eelkõige laste abistamiseks.

Folklooriansambel Perelaz asutati 2016. aastal, selle muusikaline juht on viiuldaja ja vokalist Vladimir Potapenko. Ansambli koosseisu kuuluvad veel Boriss Tutuka (kitarr ja vokaal) ning Tatjana Ivuškina (vokaal). Kollektiiv esitab ukraina autori-, rahva- ja tavandilaule ning tutvustab rahvamänge, -kombeid ja -tantse. Perelaz on osalenud paljudel festivalidel, teemaõhtutel ja kontsertidel ning võtab alati osa ka ukraina muuseumi temaatiliste näituste avamisest. Kuue tegutsemisaasta jooksul on Perelaz lisaks Eestile kogunud tuntust ka Soomes, Poolas, Lätis ja Ukrainas.