Narva sümfooniaorkestri kevadkontserdil kõlab hulgaliselt esiettekandeid

"Tegu on hiilgava fagotivirtuoosiga, kes annab kontserte nii kammeransamblite kui ka sümfooniaorkestritega," tutvustas Štšura. "Meie kontserdi avab aaria ühest Heitor Villa-Lobose kuulsamast teosest "Bachianas Brasileiras nr 5". Algul oli see teos loodud kitarrile ja sopranile, ent sellele on tehtud tohutul hulgal seadeid suurest sümfooniaorkestrist kuni väikeste instrumentaalansambliteni välja. Meil kõlab see seadena keelpilliorkestrile."‎