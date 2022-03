Kiirtoidurestoran paikneb Jõhvis Pargi keskuse parklasse rajatud uues hoones. Seal on kohapeal einestamiseks 70 kohta ning digitaalsed tellimiskioskid.

KFC turundusjuht Baltikumis Anett Kutti ütles, et Jõhvis avatavas restoranis asub tööle 15 inimest. "Jõhvi restorani valikus on saadaval kõik KFC parimad palad, ikoonilisest kanaämbrist Zingeri burgeri ja mahlakate tortilladeni," sõnas ta, lisades, et toidud valmivad käsitsi kohapeal Leedus kasvatatud kanade lihast.