Jõhvis kõlab Bachi muusika elektrikitarril

"Aga sisulises mõttes see klapib ju ka. Bachi looming, mida me esitame, kõlab nii, nagu autor selle kirja on pannud. Me mängime seda autentselt, nii täpselt kui oskame. Siiski on minu instrumendiks elektrikitarr ja ma ei ole kindel, et keegi varem oleks neid Bachi teoseid elektrikitarril midagi muutmata esitanud. See on samm tundmatusse, seda kindlasti," rääkis Sooäär ajakirjale Aplaus.