Kohtla-Järve lugemissaalis saab uudistada eri põlvkondade mänguautosid

Sellest hoolimata leidus temagi mänguasjade seas autosid. Ka tema lemmik − mitte eriti silmapaistev, kuid tänini südamelähedane plastmassist kiirabiauto − on endale näitusel koha leidnud. Nagu ka Männi enda meisterdatud veduri ja vagunitega puidust rong, mis on rõõmustanud juba mitme põlvkonna jagu lapsi ning tänini suurepäraselt säilinud.

Näitusele mahtusid umbes pooled

Heli Männi kogus on viissada mänguautot, raamatukogu väikesesse saali mahtus ära umbes kolmsada. Siin on nii mootorrattad, rongid, bussid, traktorid kui isegi eelmise sajandi keskpaigast pärit kuukulgurid. Rariteetidest on näitusel väljas näiteks Eestis valmistatud puust autod, sõjaeelse Eesti Vabariigi aegne traktor-teerull, nõukogude ajast pärit automudelid, ekskavaatorid ja kraanad, Saksamaalt toodud tuletõrjeautod, kraanad ja tsemendiautod ning tee-ehitusmasinad. Siin on ka Saksa ja Inglismaa tuntud firmade uuemaid automudeleid ning mõned tänapäevased garaažid ja mänguautomaadid.