Neeme Kuninga lavastatud "Virumaa dekameron" etendub kaevandusmuuseumis

Lavastuses osalevad kümme gümnasisti, kel on mitu aastat valikaineks olnud etenduskunstid, mida õpetab Kohtla-Järve gümnaasiumis Eesti tuntud ja tunnustatud lavastaja Neeme Kuningas. "Virumaa dekameron" on nende diplomilavastus enne gümnaasiumi lõpetamist.

See omanäoline algupärane lavastus, mis viitab 14. sajandil Giovanni Boccaccio kirjutatud üheks Euroopa kirjandusloo tüvitekstiks kujunenud "Dekameronile", viib publiku põnevale teekonnale läbi noorte elude nii maa all kui maa peal. "Kümme meeleheitel gümnasisti põgenevad oma murede, hirmude ja pahede eest. Ootamatu, kummaline ja unenäoline teekond viib nad veidrasse paika, kus muutub nende elu. See on lugu eneseotsingutest, kahtlustest, aususest ja julgusest," on kirjas lavastuse tutvustuses.

Neeme Kuningas rääkis selle aasta alguses Põhjarannikule antud pikemas intervjuus, et etenduskunstide õppimine annab gümnasistidele esinemisjulgust, väljendusoskust, keelekasutust, sõna mõtestamise ja mõtte sõnastamise oskust. "Need on kõik omadused, mida akadeemilistes tundides ilmtingimata ei käsitleta. Peaaegu igal alal tuleb kasuks, kui sul on julgust midagi esitada ja esitleda, oma mõtteid, tooteid või teenuseid maha müüa," ütles ta. "Elu on teater ja me kõik oleme selles näitlejad ja mängime igal hetkel mingit rolli."