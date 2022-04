Traagilise saatusega Ukraina solistide kammerorkester jõuab Jõhvi

Mängivad rahu nimel

"Keeruline on praegu kõiki emotsioone sõnadesse panna… Meie pered on jäänud Ukrainasse, kuid oleme nendega iga päev ühenduses," rääkis kammerorkestri kunstiline juht Anatoli Vassõlkivskõi. "Meie töö on praegu keeruline, kuid me musitseerime. Muusika aitab ning meie peamine kohus on hoida elus Ukraina kultuuri. Me mängime rahu nimel."