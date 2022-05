Kohtla-Järve staadioni vallutavad rahvatantsijad kogu maakonnast

"Osalejaid on igast maakonna paigast, esimese klassi lastest memmedeni. Esindatud on kõik rühmaliigid," ütles Ida-Virumaa omavalitsusliidu kultuuritöö spetsialist Erika Kõllo.

Peo pealavastaja on Marju Aul ja see kannab pealkirja "Kingitus kauneim on koos oldud aeg". Peo kulminatsiooniks on aga Maris Kriisa loodud tants "Kingitus".

Kõllo sõnul vihjab Birgit Sarrapi laulult laenatud pealkiri sellele, et inimesed pole saanud pikalt koos olla. "See on kingitus kõigile, et nad saavad koos tantsida. Küsisin ka Birgit Sarrapilt luba. Ta ütles, et see on väga ilus mõte ja kuna mees talle selle laulu pühendas, ei hakka ta isegi temalt luba küsima."

Ida-Virumaa rahvatantsupidu algab kell 17 ja on pealtvaatajatele tasuta.

Viimati õnnestus maakonna tantsupidu maha pidada 2018. aastal Toila laululaval. Tantsijaid oli tookord ligi 700. "Vähene kooskäimine on mõjutanud seekordset osalejate arvu," tõdes Kõllo. "Kohtla-Järve staadionil oleme kahel aastal üritanud korraldada, aga COVIDi tõttu õnnestub see kolmandal katsel."