Jõhvi keskraamatukogu kutsub mängima raamatubingot

Raamatubingo piletil on 16 ruuduga mänguväli, igas ruudus üks teema, näiteks "krimka", "luule", "loomad", "eesti autor" jne.

Nii nagu tavalises bingolotos, saab ka raamatulotos osaleda nurkade ja diagonaalide mängus ning täismängus. "Magus auhind on igal juhul garanteeritud," tõdes raamatukoguhoidja Katrin Rego.

Rego sõnul pakub raamatubingo neile, kes otsivad sobivat lugemisvara, võimalust vaadata riiulite vahel ringi laiema pilguga. "Nii mõnigi kord tullakse tõdemusega, et tahaks midagi lugeda, aga mida, ei tea. Siis ongi hea võtta bingopilet ja alustada esimesest ruudust teekonda."

Raamatubingo pakub ka avastamisrõõmu neile, kes on veendunud, et nad ei hakka kunagi lugema näiteks ulmekirjandust või luulet. "Häid raamatuid leidub igas kirjandusliigis kuhjaga," kinnitab Rego, kelle sõnul on selles mängus ka üksjagu põnevust.