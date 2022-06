Narva muuseum kutsub Joala vabrikusse seiklema

"Tõsi, juba toona mõistsin ma ise ja püüdsin ka teistele selgitada, et säärase tootmise aeg on möödas. Manufaktuur ehitati kunagi ammu Narva koskedele, käredale jõele, mis tekstiilimasinad tööle pani − ja siis oli see aktuaalne. Elektrienergia kasutuselevõtuga aga muutus puuvilla töötlemine lihtsamaks seal, kus see kasvab, et selle transportimine lõviosa omahinnast ära ei sööks," räägib ta.