Viru Toidu kohvikud teevad panuse kohalikule toorainele

Ehkki paljud kohvikud on koondunud Lüganuse valda, leiab neid ka Alutagusemaalt, Narva-Jõesuust, Jõhvist, Vokast ja mujaltki, ütles kohvikute päeva korraldaja, MTÜ Kohalik Toit juhatuse liige Katrin Larens.

Nende seas on erimenüüd pakkuvad kohvikud, juba endale nime teinud kokkade ja pagarite eestvedamisel ühepäevakohvikud ja mõnusad kodukohvikud, mille perenaised-peremehed kutsuvad külalisi otse oma koduhoovi.

Osalejaid tuleb aastatega juurde

Katrin Larensi enda pere on seotud kolme kohaga: Varja koogikohvikuga, kokteilikohvikuga Kiviõlis ja Liimala küla kohvikuga. Viimases toimetavad koos teiste külaelanikega abikaasa ja tütar. "Liimalas on ikkagi terve küla end kokku võtnud ja kõik teevad midagi," täpsustas korraldaja. "Samamoodi on seekord väljas Purtse külaselts, kes teeb üritust koos Purtse linnuse restorani Von Taubega."

Viru Toidu kohvikute päev toimub kolmandat korda.

"Meil on hea meel, et osalevaid kohvikuid tekib ikka juurde. Meie eesmärk on tutvustada Viru Toidu võrgustiku liikmeid ja utsitada kodukohvikuid kasutama kohalikku toorainet. Me kõik teame, kui oluline on toidu tootmine ja kohalike ettevõtjate panus sellesse. Seega oleme andnud avatavatele kohvikutele võimaluse osta oma tooraine Viru Toidu liikmetelt. Sellega annavad nad panuse ettevõtjate toetamisele ja kohaliku toidu tarbimisele."

Huvitavad lood suurepärase toiduga

Katrin Larens lootis, et kohvikuid tuleb külastama suur hulk toidusõpru − on see ju tore võimalus sattuda paikadesse, kuhu muidu ei satu, kogeda maitseid, mida varem ei ole kohanud, kohtuda huvitavate inimestega ja kuulata nende lugusid koos suurepärase toiduga. "Ise püüan läbi käia nii palju kohvikuid, kui jõuan."