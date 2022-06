SISUTURUNDUS ⟩ Saunasõbrad kogunevad jaanipäeva eel Narvas

Mittetulundusühing Rakvere Maraton ei ühenda ainult jooksu-, vaid ka saunasõpru ning korraldab jaanipäeva eel Narvas esimese saunafestivali − Eesti saunakultuuri päevad.

"Soovime saunakultuuri tutvustamisega kaasata eri vanusegruppe kohapeal ning pakkuda atraktiivseid elamusi ka väliskülastajatele. Kui kaunis Narva linn juurde lisada, siis usume, et suudame kahe päeva jooksul äratada rohkem kui tuhande inimese huvi," ütles MTÜ Rakvere Maraton juhatuse liige, endine Lääne-Viru maavanem, Rakvere linnapea ja praegune riigikogu liige Marko Torm.

Ta lisas, et saunaskäik on hingelähedane nii eestlastele kui ka venelastele. "Saunalaval on kõik omad, seal ei ole mingit staatust ega keelebarjääri."

Eri iseloomuga saunad

Narva linnusesse sõidab kokku saunu üle Eesti. "Saunad on erisuguse iseloomuga: on vanadesse autodesse sisse ehitatud saunad, on järelhaagistel saunad ja kohapeal püstitatavad kergehitised. Loomulikult ka kümblustünnid," kirjeldas korraldaja.

Narvas on saunapidu peetud varemgi, näiteks 2018. aasta Põhjamaade nädalal Joaorus. Foto: Ilja Smirnov / Põhjarannik

"Suurim tõmbenumber on Võhandu maratoni saun, mis mahutab 50-60 inimest korraga. Seal on plaanis teha kahel päeval mitmel täistunnil koos avaliku elu tegelastega saunarituaale. Kõlab võib-olla väga peenelt, aga see tähendab, et inimesed saavad suhelda tuntud inimestega, on nad siis Narvast, Ida-Virumaalt või väljastpoolt maakonda. Ja tuntud inimesed saavad loba ajada, nalja visata ning loomulikult ka vihelda," rääkis Marko Torm.