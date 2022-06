"7 linna muusika" laulab avatuks vokaalansambel Noorkuu

Eesti Kontserdi Jõhvi kontserdimaja festivali algne idee − seitse päeva, seitse kontserti, seitse linna − on aegade jooksul täienenud. See on kujunenud suve suursündmuseks Ida-Virumaa põnevates kontserdipaikades ja ei piirdu kaugeltki ainult linnadega.

Festival on Ida-Virumaa nägu

Üheteistkümnest kontserdist viis toimuvad Toila valla eri paigus: ansambel Noorkuu esineb Saka mõisa suvelaval, Hedvig Hansoni trio Toila Valgevilla siseõuel, Voldemar Kuslap ja Gerli Padar Toila laululaval, Hanna-Liina Võsa Toila SPA restoranis ja Lõõtsavägilased Eesti kaevandusmuuseumis. Kontserte täiendab öökino: osaliselt Ida-Virumaal filmitud "Apteeker Melchiori" näeb Toilas Oru pargis.

Festivali projektijuht Kaisa Pukk tõdes, et nimetatud kohad on juba varasemast head koostööpartnerid. "Hea meel on selle üle, et "Seitsme linna muusika" festival ei ole lihtsalt üks kontsertide nimekiri, vaid kontserdipaigad on ise kaasa rääkinud, mis võiks nende õue peal olla. Seetõttu on festival ka meie koostööpartnerite ja Ida-Virumaa nägu."

Seekordse festivali eriprojekt on nostalgiline kontsert "Horoskoobi" lauludega Voldemar Kuslapi, Gerli Padari ja kooride esituses. "See on olnud suur unistus, et Toila laululaval võiks midagi ägedat tulla. Kaasatud on ka laulukoorid, kusjuures esimesed koorid, kes registreerusid, olid Lõuna-Eesti kandist. Sellest tuleb üks suur kaasalaulmine," lootis Kaisa Pukk.

Kõlavad eri žanrid

Festival hoiab ka klassikalist joont: Jõhvi kontserdimajas salongilikus õhkkonnas kuuleb 5. juulil Virgo Veldi (saksofon) ja Mihkel Mattiseni (klaver) esituses klassikalist kava Bachist Uusbergini.

"Ida-Virumaal töötab sellise festivali puhul kokteil: peab olema džässi, bluusi, klassikat, rokki, poppi. Sel juhul on igaühele midagi ja inimene saab valida," kommenteeris Kaisa Pukk.