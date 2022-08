Rabatalus kantripeol selguvad sitkeimad tantsijad ja mudajalgpallurid

Rabatalu peremees Ronaldo Sildnik on 6. augustiks pannud kokku kirju kava, millest ta ootab osa saama sadu kantrist kõige laiemas mõttes huvituvaid inimesi.

Peo läbivaks tunnuseks on kantrimuusika. Kell 15 alustab Eesti veteranbänd Vanaviisi ja jätkab selle žanri Ida-Virumaa legend ja valitseja Detail, kes on taluperemehe sõnul lubanud mängida kasvõi hommikuni, kui tantsumaratonil osalejad vastu peavad.

Sildniku sõnu on katuse all olevad ööbimiskohad Rabatalus juba kõik broneeritud, aga telklaagris on veel ruumi küllalt.