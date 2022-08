Pühajõe krossirajal mürisevad mootorid terve nädalavahetuse

Laupäeval, 13. augustil on startide algus kell 11. Eesti noorte karikavõistluste IV etapi raames on rajale oodata noori motosportlasi quad´idel. Teiste seas on esindatud Pühajõe MK poisid Oliver Toovis, Rainis Liiva, Hendrik Markus Lehtla, Oliver Evard ja Kristen Uustal, kes teevad oma debüütstardi.