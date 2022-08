Alutaguse vald kutsub mõisakohvikute rallile

Tudulinna hääbunud mõisa kohvik tegutseb alates südapäevast kogukonnamaja kõrval asuvas pargis. Muusikalist elamust pakub Saku mandoliinide orkester. Sealse kogukonnamaja perenaine Gerri Lehismets lubas, et Tudulinnas astub lavale enam kui 20 liiget. "Nende au on olla suurim koosseis, kes korraga on mõisakohvikute päeval esinenud."