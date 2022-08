Kohtla-Järvel teeb debüüdi kohalik soulibänd

Küsimusele, miks sai bänd nimeks Esco Compton & The Plastic Knives (plastic knives − ingl k "plastist noad"), vastas üks bändi asutajatest, kitarrist Daniil Masljakov nõnda: "Noad on muidu teravad, plastnoad aga ohutud. Võib nii tõlgendada küll, ehkki tegelikult oli see esimene asi, mis pähe tuli."

Bändi nimi on uus, kuid selle liikmed on paljudele idavirukatele juba tuttavad: kõik nad elavad meie piirkonnas ning on pikka aega üles astunud eri bändide koosseisudes. Ansambli vokalist Esco Compton on ameeriklane, kuid elanud Eestis üle kahekümne aasta, õpetanud viimastel aastatel Ida-Virumaal inglise keelt ja laulnud ansamblis Mr. Blues.

Daniil Masljakovi sõnul sündis idee asutada uus bänd juba kolm aastat tagasi, ent selle plaani rikkus koroonapandeemia. "Aeg möödus, kuid meie oma plaanist ei loobunud: oleme vahepeal kõvasti harjutanud ja valmis tulemust näitama. Kohtlajärvelased on meie esimesed kuulajad."

Ansambli Esco Compton & The Plastic Knives repertuaari kuuluvad peamiselt 1960. aastate soulihitid sellistelt esitajatelt nagu Wilson Pickett, Otis Redding ja Sam Cooke. Lisaks Esco Comptoni vokaalile on bändi eripäraks ainult sellele stiilile omane puhkpillisektsioon, mis koosneb trompetist (Mihhail Buševets), tromboonist (Ruslan Tezikov) ja baritonsaksofonist (Dmitri Matvejev). Klahvpille mängib Kirill Žavoronkov, basskitarri Valeri Antonov ja trumme Dmitri Potejenko.

Umbes tund aega kestev kontsert on kingitus linnarahvale − nõnda jätkab Kohtla-Järve kultuurikeskus kolm aastat tagasi alguse saanud kaunist traditsiooni.