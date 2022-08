Peipsi kutsub taas maitseelamuste rännakule

Ida-Virumaa piires tegutseb seitse söögikohta Vasknarvast Tudulinnani. Vasknarva sadamas kostitab Põhja Peipsi Köögi peremees Taavi Vogt mitmesuguste kalahõrgutistega. Rikkalik kalasupp, marineeritud rääbis röstitud mustal leival, ahvenamarja minipannkoogid ja suitsulatika kotlet on vaid mõned näited pikast menüüst.

Ta lisas, et Peipsi ääres on praegu kõige külluslikum aeg, mil valminud on kõikvõimalikud aia-, metsa- ja põllusaadused. "Kõigest sellest valmistavad 43 pop-up-restorani Vasknarvast Saaboldani oma parimaid retsepte külastajate rõõmustamiseks. Samuti saab sel nädalavahetusel Peipsimaa lugematutest müügipunktidest kaasa osta kogu seda rikkust, mis Peipsi ääres kasvab."