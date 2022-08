Kunstnikest naabrid avasid valges saalis ühisnäituse

Aarne Hannil ja Aleksandr Dikušenkol on palju ühist: nad mõlemad tunnevad siirast ja sügavat armastust kujutava kunsti vastu, on Kohtla-Järve kunstnike ühenduse aktiivsed liikmed ning ühtlasi kolleegid: Hanni juhib Kohtla-Järve kunstide kooli kunstiosakonda, Dikušenko Ahtme kunstide kooli kunstiosakonda. Ent peale selle on nad ka head naabrid ning just sellepärast kutsus Hanni oma 55. sünnipäevaks isikunäitust ette valmistama asudes Dikušenko endale seltsi.

"Meil on tõepoolest nii mõndagi ühist," sõnas Hanni. "Meie majad asetsevad vastastikku, temal on koer ja minul on koer. Me mõlemad oleme pedagoogid, meil on ühised huvid ja tegemised. Mina lähen hommikul aeda kastma, naaber on juba voolikuga ees... Teretame ja vahetame uudiseid."

Ning ehkki neist kumbki ei ole enam ammu isikunäitusi korraldanud, on neil mõlemal, mida näidata.

Aarne Hanni on näitusele välja pannud viimase viie aasta jooksul valminud mitukümmend maali. Neist kõige uuem on Ontika kaldalt avanev merevaade, mis valmis juuli viimasel laupäeval kõigest paari tunniga. Jelissejevi lossi kallal aga töötas ta poolteist aastat ega välista, et täiendab seda tohutu suurt pilti veel millegagi.

Aleksandr Dikušenko hakkas näituseks ettevalmistusi tegema veebruaris ning ekspositsioonis olevast 25 tööst 16 on uued. Ideede elluviimiseks kulus tal peaaegu kogu puhkuseaeg, ent tulemus avaldab muljet.