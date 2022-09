Taiji õpetaja, kuningas Lear ja Pipi vanaema

Juhendajaks on tallinlane, Rein Siimu taiji kooli õpetaja Leino Laurimäe. "Kui Leino käest küsida, mis see taiji on, siis ta vastab teile, et see on teekond tervise, meelerahu ja väe juurde," vahendas Linnard, kelle sõnul pole vaja tiigri ja draakoni nime kandvate harjutuste tarvis dressegi selga tõmmata.