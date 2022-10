Kaunite kodude omanikud said tunnustamisest vunki juurde

OLULINE ON NII LÕHN KUI MAITSE: Julija Šapovalova tutvustab järjekordset sorti, sel korral õunamünti "Pinedo", mille sobivust teejoogina saab kohe proovida. "See on väga ilus sort ja seda saab kasutada roogade ning kokteilide kaunistamiseks." Hindajate arvates lõhnab see paremini, kui maitseb.

Foto: Sirle Sommer-Kalda / Põhjarannik