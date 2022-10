Alutaguse matkaklubi kutsub oma 65. aastapäeval tehismägede tippe vallutama

"Kuidas ikka matkaklubi oma sünnipäeva tähistab kui mitte matkaga," kommenteeris klubi juht Ingrid Kuligina, lisades, et mõte teha tuhamägede matk või maraton on tal peas keerelnud üle kümne aasta, aga seni pole elluviimiseni jõutud.

Esimese maratonmatka otsustasid korraldajad teha ilma ööbimiseta.

"Algul tahtsime, et iga mäe otsas oleks veel mingi tegevus, aga sel aastal teeme hästi lihtsa. Mõte on tulevikus arendada edasi, sellepärast oleme ta nimetanud tuhamägede esimeseks maratonmatkaks. Loodame, et tuleb ka teine jne. Palju oleneb sellest, kuidas esimene katsetus läheb ja milliseid inimesi see kõnetab. Sellest oleneb, kas tulevikus teha pikemaid ja raskemaid matku või mitte."

Palju valikuvabadust

Seekord on osalejatele jäetud päris palju valikuvabadust. Valida saab liikumisviisi: jalgrattaga või jalgsi. Samuti selle, kui paljud ja millised tipud vallutada, sest tegemist on valikorienteerumisega: rajal on vaid kolm kohustuslikku punkti.

"Ilmselt ka kõik klubiliikmed ei läbi kõiki tippe. Meie seas on erinevaid inimesi: ühed tahavad ägedaid sportlikke väljakutseid, palju ja kõrgele. Aga on ka loodusvaatlusmatkajaid, kes eelistavad lihtsamaid matku. Me ei ole ainult veri-ninast-välja-matkajad. Hindame kõiki, kes vähegi tahavad ennast liigutada," rääkis Ingrid Kuligina.

Enne, kui laiali tassitakse

Tema sõnul avaneb maratonmatkaga hea võimalus põnevad inimtekkelised mäed ja tipud läbi käia, enne kui need laiali kantakse, et aheraine ümber töötada ja taaskasutusele võtta.