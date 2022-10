Kitarriõpetaja Aleksandr Kurnossovile tagavad sisemise harmoonia muusika ja fotograafia

Näituse nime "Inside" pakkus välja üks õpilastest, kuulates õpetaja kitarril esitatud improvisatsiooni. Sedasama muusikat kuulsid ka näituse avamisel viibinud arvukad külalised.

"Andekas inimene on andekas kõiges," ütlevad kolleegid, märkides, et Kurnossovi jäädvustatud fotod on rohkem nagu maalid, mõnikord fantastilisedki.

"Paljud arvavad, et olen oma fotosid Photoshopis töödelnud ning neile mingeid kunstilisi elemente lisanud," räägib autor. "Tegelikult see nii ei ole: pilti tehes tuleb lihtsalt arvestada koidu ja päikeseloojangu ajal esineva ilusa valgusega. Just see tagabki kordumatu atmosfääri ja imelised värvid. Päeval pole fotoaparaadiga midagi peale hakata, kuid varahommik ja õhtu pakuvad erakordseid muljeid ja rohkelt põnevaid avastusi."

Loodus ise on parim kunstnik. Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Kurnossovi fotod on tehtud Ida-Virumaa eri paigus − paljude fotode all on ka koha ja protsessi kirjeldus. "Muinasjutuliselt ilus!" märkisid õpilased ja õpetajad näituse avamisel.

Selliste vaadete jäädvustamiseks on fotograaf hämarikus soos ekselnud, köiega mööda Valaste jäist nõlva laskunud ning öösiti virmalisi otsides ringi uidanud...

Valaste juga on Kurnossovi sõnul kaunis igal aastaajal. Ta soovitab sealt läbi astuda mõnel kevadööl, kui jää alles sulama hakkab. "See müstiline ja jubedavõitu vaatepilt jääb meelde kogu eluks! Pooleldi sulanud jääskulptuurid on otsekui kummitused sünge lossi seintel. Tugev veevool ja kõrge veesein avaldavad kõige suuremat muljet järsaku põhjast. Kui teil jagub julgust sinna alla laskuda, siis haarake vihmavari kaasa − kevadel sajab seal alati!"

Portreede tegemisel on autoril samuti eriline lähenemine: ta ei tekita stuudiosse tausta, kinnitades, et parima dekoratsiooni leiab ümbritsevast loodusest − põhiline on valida õige koht ja aeg.

Aleksandr Kurnossov on fotograafiaga tegelnud lapsepõlvest saati, kuid professionaalne lähenemine on välja arenenud järk-järgult. "Omal ajal armastasin jahil käia ja ekslesin palju mööda metsi ringi, kuni ükskord mõistsin, et relva asemel tasuks kätte võtta fotokaamera − ümberringi on ju nii palju põnevat," jagas ta.

Käesoleval näitusel loomafotosid ei ole − see on hea idee mõne tulevase teemanäituse jaoks.