Jõhvi koduste kohtumiste sarja avab vestlusõhtu Hondurasest

Kati räägib riigist, kus naabritevaheline suvaline tüli võib lõppeda mõrvamisega, kus liinibussides paljaksröövimine on tavaline ja inimesed on uhked, et oskavad lugeda.

Raamatu pealkirjas on autor kasutanud Hondurases väga levinud väljendit abikaasade kohta, kes on nagu ühe apelsini kaks poolt. Raamat on tähelepanu saanud Vikerraadio saates "Kuula rändajat", mida juhib maailmarändur Hendrik Relve. Sellest ammutab kasulikku infot ka grupp rändureid, kes sätivad ekspeditsioonile Hondurase džunglitesse.

Jõhvi kohtumisõhtul saab kuulata nii Kati vahetuid muljeid riigist kui ka osta raamatut.

Hubases miljöös väiksemale seltskonnale

"Tahame koos Kaire Keeroga tema kodus teha algust üritustega, mis on mõeldud väiksemale seltskonnale hubases miljöös," selgitas MTÜ Laheaeg juht Anne Kippar, kes on aastakümneid korraldanud üritusi raamatukogus ja töötab praegu Maleva põhikooli arendusjuhina.

"Ma ei saa oma oskustel ja kogemustel lasta rooste minna. Aga massiüritusi on minu meelest niigi. Koduste kohtumiste formaat on nüüd minu nišš, mida tahaks teha. Soovime, et iga inimene tunneks end hästi ja oodatult ning julgeks ka esitada palju küsimusi," lisas Kippar.

Sügava sisuga külalised

Kohtumiste sarjaga on tema sõnul hea algust teha müstilisel hingedeajal. Edaspidi on soov korraldada üritusi regulaarselt, näiteks korra kuus.

"Meile pole oluline tuntud nimi, vaid et esinejal oleks sügav sisu ning kuulajad saaksid osa külalise maailmast, mis paraku suuremal üritusel alati ei õnnestu, sest küsivad üksikud julgemad," rääkis Kippar.