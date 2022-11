Margus Ilmjärv veab piirile humanitaarabi, et ukrainlased vastu peaksid

"Tundsin, et see maandab stressi, kui saan midagi oma kätega teha," ütleb Eesti kaubandus-tööstuskoja Jõhvi esinduse juht Margus Ilmjärv, kes sõidab alates märtsist regulaarselt Poola-Ukraina piirile, et sõjakoldesse humanitaarabi viia.