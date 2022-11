Valges saalis avati kunstistuudio Algus õpilastööde näitus

Ljubov Medvedtšikova on kunstistuudiot Algus juhatanud juba üle 30 aasta. Tema esimesed õpilased toovad praegu tema juurde stuudiosse juba oma lapselapsi.

"Pole ka üllatav: ta oskab hingekeeli puudutada, isegi kui need sügaval peidus on," ütleb Ahtme klubi kunstiline juht Iren Simoniš. Klubi direktor Tatjana Novožilova lisab, et Ljubov leiab igas inimeses üles tema loomingulise alge ning loob stuudios sellise atmosfääri, et inimesed sinna ikka ja jälle tulla tahavad.

Ljubov Medvedtšikova kinnitab, et igal inimesel on annet, tuleb vaid leida sobiv teema või tehnika, milles end arendada tahaks. Ja tema on algajale kunstnikule seejuures meeleldi abiks. Just sellepärast on stuudio uksed avatud kõigile, olenemata vanusest või oskustest.

Paljud lapsed lähevad pärast kunstistuudios algoskuste omandamist edasi kunstikooli õppima, täiskasvanud stuudiolased aga kinnitavad, et kunstitunnid aitavad neil oma vaba aega mitmekesistada.

Aleksei Kozubov meisterdas juubelinäituse puhuks põnevad puidust kompositsioonid. Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Käesoleval näitusel on väljas nii viieaastaste laste kui ka 65aastaste algajate kunstnike tööd.

"Panime selle kokku tänavu valminud töödest," räägib Ljubov Medvedtšikova. "Praegu käib stuudios harjutamas 35 last ja viis täiskasvanut. Palju on uustulnukaid, kuid on ka neid, kes on käinud siin juba viis-kuus aastat. Olen nende kõigi üle uhke ning mul on hea meel, et meie tööd on väljas linna parimas galeriis."

Juubelinäitusel andis oma panuse ka klubi puusepp Aleksei Kozubov, kes meisterdas selleks puhuks vahvad puidust kompositsioonid: tohutu suured lilled, naljakad majakesed ja muud põnevad esemed, mis kaunistavad saali ning kutsuvad külastajaid nende taustal pilti tegema.