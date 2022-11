Narvas algab Jevgeni Mravinski muusikafestival

Narva sümfooniaorkestri dirigent ja festivali kunstiline juht Anatoli Štšura rõhutas, et väljapaistva muusiku mälestust hoides säilitame me ühtlasi omaenda kultuuri.

Anna-Liisa Bezrodny sündis Moskvas muusikute peres ning hakkas juba 9aastaselt Helsingis Sibeliuse akadeemias oma vanemate, professorite Igor Bezrodny ja Mari Tampere-Bezrodny käe all viiulit õppima. Ta lõpetas kuldmedaliga Londoni Guildhalli muusika- ja teatrikooli ning on esinenud paljudes mainekates saalides üle kogu maailma.

Bezrodny on paljude rahvusvaheliste konkursside laureaat ning teinud koostööd paljude dirigentidega, teiste seas näiteks Paavo Järvi, Juha Kangase, Nikolai Aleksejevi ja Leif Segerstamiga. Tema kammermuusikapartnerid on olnud Sarah Chang, Alexander Sitkovetsky, Chloe Hanslip, Maxim Rysanov, Martti Rousi, Nigel Hutchison, Ivari Ilja ja paljud teised. Muusikakriitikud on Bezrodny kohta kirjutanud, et ta on tehniliselt geniaalne ning iga tema esitus on tohutult väljendusrikas etendus.