Valges saalis avati Svetlana Petrova juubelinäitus

Svetlana Petrova osaleb pidevalt akadeemilistel maali-, skulptuuri- ja tarbekunstikursustel. Ta on alates 2007. aastast Kohtla-Järve kunstnike ühenduse liige ning kuulub ka Eesti vene kunstnike ühendusse. Veerand sajandit töötas ta kujunduskunstnikuna, kuid tema enda sõnul oli see pigem amet kui looming − tõelise kunstiga hakkas ta tegelema alles pensionipõlves, kui rohkem vaba aega tekkis.

Käesoleval retrospektiivnäitusel on väljas maalid ja graafika aastatest 2002−2022 − kokku poolsada tööd. Need on pärit autori enda arhiivist, aga ka tema arvukate austajate kogudest nii Ida-Virumaalt kui mujalt maailmast. Spetsiaalselt juubelinäituse tarvis lõi Petrova viis uut tööd.

Näitusesaalis ringi kõndides märkab vaataja, et autor leiab inspiratsiooni kõikjalt: hingestatud näost, ilusast lillest, maastikest... Tema maalid on täidetud valgusega ning iga tema töö kannab vaataja otsekui uude ilmaruumi.

Näituse kuraatori Juri Horevi sõnul oli väljapaneku koostamine mõnevõrra keeruline, kuna Svetlana Petrova looming on väga mitmekülgne. Horev püüdis rõhutada autori meisterlikkuse eri aspekte ning on tulemusega rahul.

"Svetlana töötab eri žanrites, aga tema tugev külg on graafika − see on talle ainuomane käekiri, mis on tajutav isegi värvilistes töödes," märkis Horev.