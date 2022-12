Laupäeva hilisõhtul jookseb Narva tänavatel ligemale tuhat spordisõpra

Astri keskuse juurest algav 5 kilomeetri pikkune ring kulgeb mööda Narva peatänavat − Tallinna maanteed − piiri poole Pimeaia juurde ja sealt mööda väiksemaid teid ja tänavaid tagasi. Ligemale poolsada osalejat läbib selle ringi kaks korda ehk joostes 10 kilomeetrit, ülejäänud piirduvad 5 km distantsiga. Raja äärde jäävad jõulutulede säras kaubanduskeskused, Pimeaed, Narva jõe kaldapealne, kust paistavad nii Hermanni linnus kui ka Ivangorodi linnus teisel pool jõge. Rada viib mööda mitmete arhitektuuriauhindadega pärjatud Narva kolledži õppehoonest ja selle kõrval asuvast raekojast, mis on tänavu saanud värske fassaadi.

Jooksu peakorraldaja Marko Torm ütleb, et püüab pakkuda osalejatele eelkõige elamust, mis saadakse hilisõhtuses piirilinnas endale sobivas tempos liikudes. "Sportlik tulemus on tähtis ehk vähestele võidu peale jooksjatele. Enamik osalejaid tuleb ikka iseennast proovile panema ja nautima seda õhkkonda, mille loovad kõik osalejad üheskoos," märkis ta, lisades, et peale Narva tulijate teeb ligikaudu poolsada osalejat selle jooksu kaasa ka virtuaalselt.